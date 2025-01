L’obiettivo Duran non si muove: per l’Aston Villa è incedibile a gennaio

Il Napoli sognava il colpo Jhon Duran per il mese di gennaio, ma l'affare è davvero complicato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club inglese non è disposto a cedere a gennaio l'attaccante colombiano, che ha da poco rinnovato il suo contratto fino a giugno 2030. Non mancano le pretendenti, ma al momento il classe 2003 è destinato a restare in Premier League.

🚨🚫 Understand Aston Villa consider Jhon Durán not available for sale this window, official Villa sources confirm.



Durán and Villa just signed new contract extension in November until June 2030…



…and #AVFC do not open doors to January exit despite interest from many clubs. pic.twitter.com/F82BeBH2LH