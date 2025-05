Futuro Conte, attesa per il summit: richiesta precisa da parte sua

vedi letture

Il giorno dopo la conquista del quarto scudetto del Napoli, dopo solo due anni di distanza dal terzo conquistato con Spalletti, la società si ritrova per l'ennesima volta nella gestione della vittoria. Subito dopo il triplice fischio la domanda di tutti è stata: "Conte sarà ancora l'allenatore del Napoli?" Una domanda a cui sia il mister ma soprattutto il patron azzurro non hanno voluto rispondere nelle varie interviste post-scudetto. Ieri per tutti era il momento di festeggiare e godersi il momento, già da questa mattina però impazzano indiscrezioni importanti sul futuro del tecnico e molti già pronti ad accogliere Massimilano Allegri come prossimo allenatore del Napoli.

Nulla di ufficiale ovviamente, ma sarà decisivo il summit tra le parti per capire come e con chi poter scrivere il prossimo futuro. Tra le richieste di Antonio Conte c'è sicuramente un mercato di alto livello: non solo investimenti sui cartellini, ma anche il monte ingaggi da dover ritoccare verso l'alto, per mettersi al livello dei Top Club o quanto meno aumentare le proprie ambizioni. Non solo questo, ma anche la questione della tempistica: per rimanere Antonio ha chiesto anche una squadra pronta già nel primo ritiro quello di Dimaro. A differenza di quanto accaduto nell'ultima estate. Prendere subito un profilo come De Bruyne risponderebbe a tutte queste esigenze e chissà che non possa incidere nella scelta del tecnico.