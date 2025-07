La prima rivale del Napoli inizia a muoversi: il Sassuolo punta tre elementi del Milan

Inizia a muoversi sul mercato anche il Sassuolo, prima avversaria del Napoli della nuova stagione dopo aver trionfato nel campionato di Serie A. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano sul suo canale youtube, il club neroverde sarebbe interessato a tre giocatori del Milan per provare a migliorare la rosa a disposizione.

Per il centrocampo, infatti, tra i primi nomi ci sono quelli di Pobega e Adli che ha rifiutato la Russia e preferirebbe continuare in Italia. Per l’attacco invece ci sono i nomi di Giovanni Simeone del Napoli e Lorenzo Colombo del Milan. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi, ma il Sassuolo sta provando i primi movimenti sul calciomercato con l'obiettivo di alzare il livello e puntare alla salvezza.