Adeyemi, la Juve ci ripensa: si avvicina alla scadenza e per il Borussia può partire

vedi letture

Karim Adeyemi può andare alla Juventus. Il giocatore aveva detto 'no' al Napoli a gennaio, quando il Borussia era disposto a cederlo. Il Napoli lo aveva trattato a lungo. Ora il giocatore è in vacanza dopo la fine dell'esperienza al Mondiale per Club. I bianconeri ci riprovano. Lo seguivano, come il Napoli, già in passato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attaccante classe 2002 continua a guardarsi attorno ed è sempre più vicino alla scadenza del contratto, il Borussia è in ascolto per eventuali offerte sul suo conto e questa - dinamiche di mercato e offerte alla mano - potrebbe essere l’estate giusta per cederlo. L’estate scorsa Giuntoli e il suo braccio destro, Pompilio, avevano tentato il blitz durante il ritiro della Juve a Herzogenaurach, presentandosi in casa Adeyemi, a Monaco di Baviera, per illustrare il nuovo progetto della Juventus. L’apertura del calciatore fu solo parziale. Adeyemi può andar via per una somma di 45-50 milioni: è la puntata minima per un buon jolly d’attacco.