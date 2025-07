Retegui va in Arabia, Criscitiello: "Affare fatto, l'Atalanta incasserà 70mln!"

Mateo Retegui, il capocannoniere dell'ultima Serie A, si trasferisce in Arabia Saudita. In Saudi Pro League. Va all'Al Qadisiya che gli ha offerto un quadriennale da 20 milioni a stagione. Operazione conclusa, secondo Michele Criscitiello di Sportitalia. Affare da 70 milioni di euro.

Praticamente, è costato poco meno del valore della clausola di Osimhen avendo appena un anno in meno ma avendo dimostrato molto meno nel corso della sua carriera. "Nelle prossime ore il trasferimento", scrive il giornalista. Per Romano e Moretto, invece, la cifra è di 65 milioni. Cambia poco. Si tratta comunque di un affare record per l'Atalanta che saluta così il suo bomber. E ora può partire il valzer delle punte che potrebbe coinvolgere tanti altri giocatori.