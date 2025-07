Ultim'ora Calhanoglu resta all’Inter! Sky: mancano le condizioni per la trattativa col Galatasaray

Hakan Calhanoglu resta all’Inter. È questo l’esito dell’incontro andato in scena oggi, mercoledì 9 luglio, a Milano tra la dirigenza nerazzurra e i rappresentanti del Galatasaray. Il summit, che avrebbe potuto rappresentare un passo avanti verso una possibile cessione del centrocampista turco, si è invece concluso con una fumata nera.

Le due società hanno preso atto che non sussistono le condizioni economiche e tecniche per proseguire la trattativa. Di conseguenza, Calhanoglu non lascerà l’Inter e continuerà la sua esperienza a Milano, dove è ormai considerato un elemento chiave del progetto nerazzurro. A riferirlo attraverso il proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.