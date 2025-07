Fiorentina, si lavora per blindare Kean! Sky: pronto il raddoppio dell’ingaggio

La Fiorentina ha deciso di blindare i giocatori ritenuti centrali nel progetto tecnico, iniziando da Moise Kean, uno dei protagonisti viola dell’ultima annata. Per l’attaccante classe 2000, la società di Commisso è disposta a compiere un importante sforzo economico: si lavora per un rinnovo anticipato rispetto alla scadenza della clausola da 52 milioni, con un aumento dell’ingaggio fino a 4 milioni di euro netti a stagione, quasi il doppio rispetto all’attuale stipendio da 2,2 milioni. Un segnale forte per trattenere un giocatore considerato fondamentale.

Parallelamente, i dirigenti gigliati stanno avviando i contatti anche per prolungare i contratti di Rolando Mandragora e del terzino brasiliano Dodô. Entrambi hanno dimostrato affidabilità e crescita e sono ritenuti elementi importanti per mantenere equilibrio e qualità nella rosa. La Fiorentina punta così a costruire un progetto stabile, partendo da una base solida di calciatori già presenti, evitando stravolgimenti e rinforzando il senso di appartenenza dei suoi talenti. I prossimi giorni saranno decisivi per formalizzare gli accordi e garantire al nuovo allenatore una squadra pronta e competitiva. A riferirlo attraverso il proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.