Retegui va all'Al Qadsiah: accordo raggiunto con l’Atalanta! Le cifre

La trattativa tra l'Al-Qadsiah e l’Atalanta per Mateo Retegui è in fase avanzata e si avvicina alla chiusura. Dopo i primi contatti e un’offerta iniziale tra i 50 e i 60 milioni di euro, il club saudita ha alzato l’asticella sia per il giocatore che per la società bergamasca. L’accordo con il club nerazzurro si aggira attorno ai 65 milioni di euro più una percentuale di solidarietà (circa 3,25 milioni), per un’operazione complessiva da 68 milioni di euro.

Dal punto di vista contrattuale, Retegui avrebbe già dato il suo assenso di massima all’offerta saudita: un contratto quadriennale da 16 milioni netti a stagione, con 3 milioni ulteriori legati ai bonus. Il centravanti, capocannoniere del campionato e punto fermo della Nazionale italiana, è ormai vicino all’addio alla Serie A dopo un’annata da protagonista. Restano da completare alcuni aspetti burocratici come le fideiussioni bancarie e la formalizzazione delle garanzie finanziarie, ma la chiusura sembra imminente. L’Atalanta, nel frattempo, ha già iniziato a sondare il mercato per individuare il possibile sostituto dell’attaccante argentino naturalizzato italiano. A riferirlo è Sky Sport.