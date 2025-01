Lookman ko, l'Atalanta ci riprova per Raspadori: la replica del Napoli

L'infortunio di Ademola Lookman ha probabilmente riaperto il mercato in casa Atalanta. Lo sottolinea il portale Tuttomercatoweb, che scrive dell'interesse per Raspadori: "La linea nerazzurra è stata abbastanza chiara sin dai primi giorni di trattative: attendere senza affondare, per capire meglio opportunità ed occasioni varie. Lo stop del nigeriano e le parole di Gasperini potrebbero però infiammare gli ultimi giorni a disposizione.

Si avvicina Maldini, complicato Raspadori

Cosa accadrà dunque? La società vuole stringere per Daniel Maldini, profilo che piace parecchio alla società e che rientra nei parametri. Si va dunque verso una stretta per rimpolpare ancor di più il pacchetto offensivo, difficile invece la trattativa che porta a Giacomo Raspadori. L'ex Sassuolo vuole giocare di più, ma al momento il Napoli fa muro e non vuole cederlo. Nemmeno in caso di offerta ritenuta congrua.