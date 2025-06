Lucca-Napoli, accordo di massima ma trattativa con l'Udinese non è ancora partita: il motivo

Il nome caldo per l'attacco del Napoli è senza dubbio quello di Lorenzo Lucca, che potrebbe essere il rinforzo ideale da affiancare a Romelu Lukaku come centravanti per la prossima stagione. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno:

"La ricerca è continua, c’è un accordo di massima con l’entourage di Lucca ma la trattativa con l’Udinese non ha ancora preso corpo perché il Napoli va avanti contestualmente con i contatti per Darwin Nunez del Liverpool".