McTominay, niente Fulham: oggi firma Berge. E il Napoli insiste

Scott McTominay non andrà al Fulham. Il club inglese, infatti, entro oggi dovrebbe concludere l'affare per Sander Berge. Il norvegese che in passato era stato anche accostato al Napoli è il primo nome per il centrocampo.

"Entro oggi la firma" scrive Fabrizio Romano sui social. Il Napoli, dunque, almeno in teoria avrebbe la strada spianata per lo scozzese del Manchester United. Ma a centrocampo gli obiettivi sono diversi. Oltre all'altro scozzese, Gilmour, il nome nuovo è Amrabat, in uscita dalla Fiorentina.