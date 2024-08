Ufficiale Mezzoni torna al Perugia in prestito: la nota del club

A meno di due ore dalla chiusura del calciomercato, arriva un'altra cessione in casa Napoli: si tratta di Francesco Mezzoni. Il terzino destro classe 2000 di proprietà degli azzurri torna a vestire la maglia del Perugia, squadra con cui ha già giocato nella passata stagione. La formula dell'operazione è del prestito.

La nota del club: "AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il S.S.C. Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Francesco Mezzoni. Il difensore, classe 2002, è nato a Roma e torna in biancorosso dopo la stagione disputata lo scorso anno con 34 presenze e 2 reti. E allora….bentornato in biancorosso Francesco!".