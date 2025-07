Milinkovic-Savic, Tuttosport: il Napoli offre 16mln, muro Torino! E aumenta la concorrenza

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic resta tutto da decifrare, ma intanto il Fenerbahce di José Mourinho ha messo gli occhi sul portiere del Torino. Il club turco valuta il serbo come possibile rinforzo tra i pali, complici anche le difficoltà di Dominik Livakovic, ormai in uscita dopo aver perso il posto da titolare nella scorsa stagione. Sul cartellino di Vanja pesa una clausola da circa 19,5 milioni di euro (solidarietà FIFA inclusa), di cui oltre 16 andrebbero al Torino. Ma il Fenerbahce non è solo. Anche il Napoli continua a osservare con interesse la situazione, con Antonio Conte che vorrebbe affiancare a Meret un secondo portiere di alto profilo.

Il club partenopeo, però, aveva valutato Vanja intorno ai 16 milioni, con l’idea di abbattere ulteriormente la cifra inserendo nell’operazione Cyril Ngonge. Proposta respinta da Vagnati, che non scende sotto i 19 milioni. Nel frattempo, il Torino guarda avanti: in caso di addio di Vanja, i profili seguiti sono Falcone (Lecce), Montipò (Verona), Turati (Sassuolo), e Fofana (Angers). Quest’ultimo, nazionale ivoriano, ha un contratto fino al 2026, ma il prezzo di almeno 10 milioni è considerato troppo alto. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport.