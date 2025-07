Milinkovic-Savic-Napoli, Sky: arriverà a Dimaro? Intanto salta le partitelle col Torino

Arrivano aggiornamenti dal ritiro del Torino a Prato allo Stelvio sulla situazione Milinkovic-Savic, obiettivo di mercato del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti sul portiere li riferisce a Sky Sport 24, l'inviato dal ritiro dei granata, Paolo Aghemo: “Milinkovic-Savic può andare a Dimaro, ma il problema è capire se il giocatore riuscirà ad arrivarci prima della fine del ritiro. Vanja non prende parte alle partitelle in ritiro con la squadra, evita i contatti fisici. Sicuramente è in uscita verso Napoli”.

L'affare con il Torino sembra oramai cosa fatta, ma ancora non c'è lo sprint finale per chiuderlo. Con il Torino il Napoli ha in piedi una doppia trattativa, Cyril Ngonge dovrebbe infatti trasferirsi in granata con la formula del prestito. Si discute sul riscatto, che il club di De Laurentiss vorrebbe con obbligo di riscatto. Intanto Antonio Conte attende il suo nuovo portiere, se non arriverà entro questa settimana, l'appuntamento sarà spostato per la seconda parte di ritiro a Castel di Sangro.