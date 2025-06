Milinkovic-Savic, no a pagamento clausola: il motivo. E per Ngonge non c'è accordo col Toro

vedi letture

Il Napoli continua a lavorare per portare Vanja Milinkovic-Savic all’ombra del Vesuvio, ma la trattativa con il Torino presenta ancora alcuni ostacoli economici. Come riportato da Tuttosport, il club azzurro non intende versare la clausola rescissoria da 19,5 milioni di euro (inclusi i contributi di solidarietà FIFA), somma che dovrebbe essere pagata in un’unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione, come previsto dalle normative di mercato italiane.

Il Torino ha rilanciato chiedendo 20 milioni di euro complessivi e il prestito con diritto di riscatto di Cyril Ngonge. Il Napoli, dal canto suo, si è spinto fino a 18 milioni, proponendo però un riscatto obbligatorio per l’esterno belga, soluzione più gradita a De Laurentiis. Nonostante le divergenze, la trattativa resta viva: Vanja ha già trovato un accordo con il club partenopeo e spinge per il trasferimento. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se le parti riusciranno a trovare un’intesa definitiva.