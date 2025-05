Napoli ancora su Frattesi: resta in piedi un possibile scambio con l'Inter

Asse caldo Napoli-Inter? Potrebbe essere. Le due formazioni si sono sfidate fino all'ultima giornata per la conquista del titolo di campione d'Italia con gli azzurri di Antonio Conte che, al termine, si sono cuciti sul petto per la quarta volta lo scudetto. Ai nerazzurri l'onore delle armi ma va comunque sottolineato che il team di Simone Inzaghi sabato prossimo sfiderà il PSG nella finale di Champions League. Testa dunque alla sfida di Monaco di Baviera ma la società però starebbe già pensando ad alcuni movimenti in sede di trattative.

Frattesi in partenza, c'è il Napoli?

Uno di questi riguarderebbe Davide Frattesi. Il centrocampista aveva chiesto nel mercato di gennaio la cessione salvo poi non essere accontentato. La società infatti aveva messo un prezzo troppo alto per il suo giocatore qualora il Napoli si sarebbe fatto avanti per acquistarlo. Adesso però gli scenari potrebbero anche cambiare e gli azzurri potrebbero nuovamente tornare sull'ex Sassuolo.

Scambio con Raspadori ancora in piedi

L'Inter dal canto suo sarebbe alla ricerca di elementi che possano rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione viste le partenze di Arnautovic e Correa su tutti. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sarebbe ancora in piedi l'idea di un possibile scambio con Giacomo Raspadori.