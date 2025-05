Dai 70mln chiesti al Napoli, all'esclusione: il Man United cederà Garnacho

Alejandro Garnacho era stato vicino a diventare un calciatore del Napoli nella scorsa finestra di mercato invernale, con gli azzurri che cercavano l'erede di Kvaratskhelia andato al PSG. Poi, la cifra chiesta dal Manchester United di circa 70 milioni e soprattutto le crescenti richieste del calciatore sull'ingaggio hanno portato a un nulla di fatto.

Adesso, dopo una seconda parte di stagione davvero deludente i Red Devils vogliono liberarsi dell'attaccante argentino per fare cassa. A rivelarlo è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano tramite i suoi canali social: "Alejandro Garnacho lascerà il Manchester United in estate, questa è l'aspettativa sia del giocatore che del club. Dopo una seconda parte di stagione difficile con i rapporti tra le parti piuttosto tesi, Garnacho fa parte dei giocatori che il Manchester United vuole cedere per fare cassa in vista di nuovi acquisti".