Napoli e Juve si sfidano per un difensore della Premier League

vedi letture

Eberechi Eze è al centro di un'asta di mercato: il giocatore del Crystal Palace non è assolutamente certo di rimanere in Inghilterra. Secondo quanto riportato da Tuttojuve la Juventus e il Napoli si starebbero contendendo le prestazioni del difensore inglese di anni 26. Il club azzurro proprio per gennaio è infatti alla ricerca di un nuovo centrale dato che Juan Jesus potrebbe partire.