Napoli su Kiwior in prestito: l'Arsenal ha una politica diversa

vedi letture

Jakub Kiwior difficilmente lascerà l'Arsenal durante il mercato invernale. Perché il club londinese non ha nessuna intenzione di cederlo in prestito, valutandolo oltre 20 milioni di euro perché, in caso di cessione, dovrebbe cercare un sostituto. Arteta considera il polacco come il primo rimpiazzo per Gabriel Magalhaes per la retroguardia e non c'è l'intenzione di privarsene.

Sul giocatore c'è il Napoli che cerca un difensore centrale per gennaio. Ecco quanto si legge su Tmw.

"Né il Milan né la Juventus, invece, ne hanno seguito il profilo. I rossoneri erano interessati a dicembre scorso, ai bianconeri il profilo non piace sebbene Thiago Motta lo abbia avuto allo Spezia. Invece ci sono stati due interessamenti forti: uno della Fiorentina - prima dell'esplosione definitiva di Comuzzo - e uno del Napoli. Entrambe hanno chiesto informazioni, gli azzurri lo vorrebbero in prestito ma la politica dell'Arsenal non prevede il prestito del polacco nemmeno nel gennaio del 2025".