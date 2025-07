Napoli su Miretti, Gazzetta: ma la Juve spara alto, la richiesta bianconera

Fabio Miretti ha già raggiunto la Continassa e si sta allenando in vista dell’inizio ufficiale della preparazione estiva con la Juventus. Dopo una stagione positiva in prestito al Genoa, il centrocampista classe 2003 – cresciuto nel vivaio bianconero – è al centro di riflessioni di mercato. Sebbene sia ben considerato dall’ambiente Juve, la società è disposta a valutare un’eventuale cessione, anche a titolo definitivo, in caso arrivi un’offerta ritenuta congrua. Trattandosi di un prodotto del vivaio, l’intera somma rappresenterebbe un’importante plusvalenza utile a migliorare i conti del club e ad agevolare altre operazioni di mercato già in fase avanzata.

Tra le squadre interessate spicca il Napoli, dove il direttore sportivo Giovanni Manna – che conosce molto bene Miretti dai tempi della Next Gen – lo vorrebbe portare per arricchire il centrocampo azzurro. La Juventus valuta il giocatore tra i 20 e i 30 milioni di euro, ma è disposta a considerare formule con bonus o condizioni legate alle prestazioni future. Al momento, non ci sono trattative formali, ma il Napoli è più attivo rispetto ad altri club come il Bologna. La decisione finale dipenderà anche dalla strategia complessiva della Juve in uscita. A riferirlo è Gazzetta.it.