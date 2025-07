Ultim'ora Lindstrom è arrivato in Germania: ora le visite con il Wolfsburg

Jesper Lindstrom è appena atterrato in Germania per sottoporsi alle visite mediche con il Wolfsburg. Poi firmerà il contratto fino al 2030 (1+4). Lo scrive Nicolò Schira su X.

Nelle casse del club campione d'Italia entrerà subito un milione di euro con la società tedesca che al termine della stagione avrà la possibilità di riscattarlo per circa quindici milioni di euro. Aggiunti poi dei bonus che il Napoli incasserà al verificarsi di determinate condizioni. Per il giocatore contratto fino al 30 giugno 2026: in caso di riscatto, scatteranno altri tre anni di contratto. Per Lindstrom è il secondo prestito consecutivo dopo quello all'Everton nella passata stagione. Un anno fa i toffees lo ingaggiarono in prestito oneroso per 2.5 milioni di euro, ma al termine di una stagione da 25 presenze in Premier il club inglese decise di non riscattarlo per 22.5 milioni di euro.