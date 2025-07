Ndoye-Napoli, Sky: concorrenza dalla Premier, in arrivo nuova offerta al Bologna

Per Dan Ndoye, obiettivo del Napoli per completare gli esterni offensivi, rimane la concorrenza del Nottingham Forest, che già domani proverà ad avere nuovi contatti e cercare di fare una nuova offerta al Bologna. La prima offerta era stata rifutata dal Bologna, che non ha bisogno di vendere dopo aver già venduto Beukema proprio al Napoli. Il club rossoblù cede Ndoye solo davati ad un'offerta irrinunciabile, che per il Bologna è intorno ai 40-45 milioni di euro.

L'idea del Napoli sarebbe quella di spendere una decina di milioni in meno, magari 30-32 più il cartellino di Alessandro Zanoli come parziale contropartita. In queste ore, nonostante l'inserimento del Forest, il Napoli non ha mollato la presa. Rimane in prima fila interessato a Ndoye, ma deve stare attento perché i club di Premier hanno una forza economica diversa. Il giocatore ha trovato un accordo di massima sia col Napoli che col club inglese. A riferirlo è Sky Sport.