Garnacho escluso dallo United, Romano: "Il giocatore è in vendita"

Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony e Tyrell Malacia sono stati esclusi dal Manchester United per la tournée americana che sta per cominciare. Un indizio, forse, sulla volontà del club di non puntare più su di loro? Sancho, ad esempio, è molto vicino alla Juventus. Il Napoli a gennaio era pronto a offrire una cifra super per Garnacho, 21 anni, spagnolo naturalizzato argentino, poi non ci fu l'accordo con lo United. Lo stesso Fabrizio Romano su X ha appena annunciato che l'ala sinistra è in vendita.

Il ds del Napoli Giovanni Manna a fine mercato a inizio febbraio disse: "Garnacho l'abbiamo trattato ed incontrato anche prima della partenza di Kvara, abbiamo fatto un'offerta importante allo United, ci siamo avvicinati molto, il calciatore per lasciare la Premier a gennaio, perché a luglio poi è diverso, voleva essere accontentato economicamente, cosa che in questo momento non possiamo fare, non vogliamo e non trovo neanche corretto quando c'è una media salariale nello spogliatoio e metti un giovane che guadagna uno stipendio più alto non è corretto verso gli altri che stanno facendo cose importanti".