Ultim'ora Cheddira in uscita, Sky: offerta ufficiale del Paok Salonicco, le cifre

Il PAOK Salonicco ha presentato al Napoli un’offerta per acquistare Walid Cheddira a titolo definitivo. Secondo quanto riportato su X da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di merfato di Sky Sport, la proposta del club greco è stata di 6 milioni di euro. Ora la decisione finale spetta al Napoli, che valuta la cessione dell’attaccante marocchino dopo l’ultima stagione in prestito al Frosinone.

