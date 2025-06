Napoli-Lookman, da Bergamo: affare in stand-by! Troppi i 60mln chiesti dall’Atalanta

Un improvviso rallentamento sembra aver frenato la corsa del Napoli verso Ademola Lookman. Secondo quanto appreso da TuttoAtalanta.com, i 60 milioni di euro chiesti dalla Dea per l’esterno offensivo nigeriano sono ritenuti eccessivi dal club campione d'Italia.

Di fronte a una simile richiesta, il Napoli sta valutando se proseguire o meno la trattativa, o magari aspettare tempi migliori per tentare una nuova offensiva. La situazione resta comunque fluida. Non è escluso un rilancio degli azzurri, né una rivalutazione delle pretese economiche da parte dell’Atalanta. Le prossime settimane saranno cruciali, ma per ora la trattativa è in stand-by.