Il Liverpool fa sul serio per Osimhen, Mediaset: sul piatto Nunez e Chiesa

vedi letture

Victor Osimhen resta uno dei grandi protagonisti del mercato estivo. Il centravanti nigeriano, di proprietà del Napoli ma al momento in prestito al Galatasaray, continua a essere al centro dell’attenzione delle big europee e non solo. Finora ha rifiutato le offerte milionarie arrivate dall’Arabia Saudita, in particolare dall’Al Hilal di Inzaghi, club disposto ad avvicinarsi ai 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria fissata da De Laurentiis.

Nelle ultime ore, però, secondo quanto riferito da Mediaset, il Liverpool, fresco campione d’Inghilterra, sarebbe pronto a fare sul serio per Osimhen. I Reds starebbero studiando un’offerta che prevede l’inserimento di due contropartite tecniche di primissimo livello per abbattere, se non addirittura azzerare, il peso della clausola. Sul tavolo ci sarebbero infatti i cartellini di Darwin Nunez e di Federico Chiesa, profilo molto apprezzato in casa partenopea.

Un’offerta che il Napoli sta valutando con attenzione. La priorità della società resta una cessione all’estero - in Italia non è un mistero che Osimhen piaccia da tempo alla Juventus, anche dopo la separazione con Giuntoli -, e il doppio scambio rappresenta una base concreta su cui ragionare. Gli azzurri, in ogni caso, vorrebbero inserire anche un conguaglio economico per avvicinarsi al valore pieno dell’operazione.