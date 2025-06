Rafa Marin ad un passo dal Villarreal: cifre e formula dell’affare

Dopo una stagione vissuta nell'ombra con uno spazio quasi nullo (appena 4 presenze per lui in campionato, più 2 in Coppa Italia) Rafa Marin sembra destinato a lasciare il Napoli a soli 12 mesi dal suo arrivo dal Real Madrid.

Secondo quanto riporta MARCA infatti il difensore è ad un passo dalla firma con il Villarreal. I due club stanno già definendo gli ultimi dettagli di un accordo che, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi con la formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto a fine stagione.

Attualmente il difensore è impegnato con la Spagna all'Europeo Under 21, ma l'accordo sarebbe già stato finalizzato prima della sua partenza. Negli ultimi giorni invece i contatti si sono intensificati per arrivare all'ufficialità. Si parla di circa un milione di euro che entrerebbe subito nelle casse del Napoli per il prestito oneroso, con una opzione di acquisto di circa 12 milioni di euro, la stessa cifra che il club napoletano ha pagato al Real Madrid per l'acquisto del giovane difensore.