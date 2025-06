Napoli su Suzuki, ma il Parma non cambia idea: è incedibile

vedi letture

Movimenti in porta per il Parma. La società ducale è in attesa di presentare il proprio allenatore Cuesta ma nel frattempo è sempre intenzionata a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Uno dei primi tasselli da sistemare è quello legato al secondo portiere. Il titolare dei pali gialloblù resta sempre Suzuki anche se nell'ultimo periodo sono spuntati degli estimatori per lui. Il Napoli ci pensa sempre.

La volontà della società emiliana però è quella di non privarsi del giocatore affiancandolo magari con un profilo di qualità che possa garantire copertura nel ruolo. La conferma arriva da La Gazzetta dello Sport secondo cui il Parma starebbe già cercando il vice. Secondo il quotidiano, il nome più gettonato per il posto di vice sarebbe Jonathan Klinsmann.