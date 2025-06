Nunez-Napoli, la reazione di Darwin quando gli è stato presentato il progetto di Conte

Il Napoli sogna in grande colpo in attacco: Darwin Nunez è il nome che fa sognare i tifosi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già avviato i contatti con il Liverpool, lavorando con pazienza per sondare i margini di una trattativa molto complessa. Il Liverpool, infatti, valuta l'attaccante uruguaiano intorno ai 70 milioni di euro, mentre il contratto dell’ex Benfica — con un ingaggio poco sotto i 5 milioni a stagione — rappresenterebbe un ulteriore ostacolo.

Tuttavia, Darwin non avrebbe chiuso la porta: "alla presentazione del progetto di Conte ha replicato con un sorriso", segnale di apertura da non sottovalutare. Nel frattempo, Manna tiene pronto anche un piano B: si tratta di Lorenzo Lucca, reduce da una buona stagione con l’Udinese. Più giovane, più accessibile e già rodato in Serie A, Lucca rappresenterebbe un’alternativa meno onerosa, ma comunque interessante per il nuovo corso dei campioni d'Italia. Il sogno resta Darwin, ma il Napoli si muove con lucidità su più fronti.