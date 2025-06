Riecco Noa Lang! Dopo 6 mesi può arrivare il sostituto di Kvara che ha eliminato la Juve

vedi letture

Dopo sei mesi di attesa, l'aveva cercato nel mercato di gennaio, il Napoli è pronto a chiudere per Noa Lang, esterno offensivo del PSV e talento controverso del calcio olandese. Giovanni Manna lo aveva già cercato a gennaio, ma il club olandese aveva bloccato la cessione nonostante l'apertura del giocatore. Lang, classe '99, è noto per il suo carattere difficile e ha vissuto momenti burrascosi anche a Bruges. Nonostante tutto, ha dimostrato talento e numeri importanti in Belgio e poi in Olanda.

L'olandese è sempre stato considerato un diamante grezzo. Forse un po’ troppo: a ventuno anni, dopo l’esordio con i professionisti con la maglia dell’Ajax, fu buttato fuori dal club di Amsterdam su richiesta di Erik ten Hag, infastidito dai colpi di testa - in senso figurato - del ragazzo. La rottura, secondo la versione fornita da Lang in un documentario, era nata dalle mancate risposte del suo allenatore ai suoi messaggi: “Li ho ancora, gli citavo la Bibbia e gli dicevo che doveva smetterla di buttarmi giù. Non mi ha mai augurato buona fortuna o altro. A un certo punto ho preso la borsa e gli scarpini e ho detto: ‘qui non torno più’. Non avrei voluto lasciare l’Ajax, ma la mia testa mi ha detto di farlo”.

Originario di Capelle aan den IJssel, cittadina dell’Olanda meridionale, Lang è cresciuto tra i settori giovanili di Feyenoord e Ajax, senza negarsi una breve parentesi in quello del Besiktas. Dall’Ajax, con una breve parentesi al Twente, passa al Club Brugge: altri fuochi d’artificio, prima in bene e poi in male. In Belgio, Lang segna 38 gol in 125 partite. Nel 2022 è già un nome caldo per mezza Europa, il Milan ci prova in maniera molto concreta, ma da Bruges sparano alto (30 milioni) e resta. Nella stagione successiva rompe con tutto e tutti: a febbraio 2023 manda a quel paese mezza squadra, definisce i compagni delle ”pussies” dopo un pareggio con il Cercle Brugge. In estate se lo aggiudica il PSV Eindhoven per 15 milioni di euro. Tornato in Olanda, avvio in salita e chiusura in discesa: nella prima stagione gioca poco, 19 presenze stagionali e il dubbio che le "langate" possano avere la meglio. Niente di più sbagliato e in casa Juve (eliminata dalla Champions anche dalle sue giocate) ne sanno qualcosa: 14 gol e 12 assist in 44 presenze nel campionato appena concluso. Pronto per il grande salto, forse.

Esterno destro che gioca a sinistra, è rapido, creativo e ama puntare l’uomo, rientrando sul destro per cercare assist o il tiro. Lang è considerato l’ideale sostituto di Kvaratskhelia nel 4-3-3 di Antonio Conte. A 26 anni sembra pronto per il salto definitivo. Napoli spera di incanalare il suo estro senza riaccendere la sua instabilità caratteriale.