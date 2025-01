Ultim'ora Napoli su Werner? Il tedesco è infortunato: attesa per i risultati degli esami

Khvicha Kvaratskhelia è ormai vicinissimo al Paris Saint-Germain, l’affare è prossimo alla conclusione. Sebbene ci siano ancora alcuni dettagli da sistemare, la cessione sembra essere ormai definita. Il Napoli sta vagliando tutte le opzioni per sostituire il georgiano. Alejandro Garnacho è la prima scelta di Conte, ma il Man United spara altissimo, circa 70 milioni di euro.

Il nome sondato nelle ultime ore dal Napoli è quello di Timo Werner, tedesco che in questa stagione si trova al Tottenham in prestito dal Lipsia. L’attaccante, però, come confermato dal tecnico degli Spurs Ange Postecoglou, è attualmente ai box per infortunio: “Timo Werner ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio e stiamo aspettando i risultati degli esami".