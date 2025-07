Ngonge, da Torino: c'è ancora distanza, ecco l'ultima richiesta del Napoli

Con l'inizio del ritiro a Prato allo Stelvio ormai imminente (lunedì prossimo la partenza), il Torino è ancora lontano dal completare la rosa che Marco Baroni desidera. Come riportato da Tuttosport, nonostante gli arrivi di Tino Anjorin e l'imminente firma di Ardian Ismajli, mancano ancora pedine fondamentali, in particolare gli esterni d'attacco cruciali per il 4-2-3-1 del nuovo tecnico. Il direttore sportivo Davide Vagnati è al lavoro per portare a Torino almeno uno dei tre rinforzi necessari.

La prima scelta, come più volte scritto, è Cyril Ngonge. Per settimane, Vagnati ha dialogato con il Napoli, inizialmente provando a inserire il belga come pedina di scambio per Vanja Milinkovic-Savic, poi slegando le due trattative. Ngonge è un profilo gradito a Baroni, che lo ha già allenato al Verona, ottenendo il massimo dal giocatore. La chiusura dell'affare in tempi brevi non è impossibile, dato che le due società hanno raggiunto una bozza d'intesa sulla valutazione del giocatore, stimata intorno agli 8 milioni di euro.

Il vero nodo della trattativa, sottolinea il quotidiano torinese, riguarda la formula del trasferimento. Il Torino spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli preferirebbe avere la certezza di incassare gli 8 milioni (magari anche uno o due in più tra prestito oneroso e futura cessione), optando per un obbligo di riscatto, anche se condizionato ma facilmente attivabile. Le parti si incontreranno nuovamente nei prossimi giorni per cercare di trovare un punto d'incontro e sbloccare quello che si preannuncia come un acquisto chiave per il nuovo Torino di Baroni.