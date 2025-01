Ngonge può lasciare il Napoli: una squadra italiana ha chiesto informazioni

Quale sarà il futuro di Cyril Ngonge? L'attaccante arrivato l'anno scorso dall'Hellas Verona potrebbe lasciare gli azzurri in questo mercato invernale. Stando a quanto riferito su X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, la Lazio ha chiesto informazioni per il classe 2000.

In questa stagione Ngonge ha giocato col contagocce: sono sette le presenze tra Serie A, una sola dall'inizio, per un totale di 124 minuti disputati. Tre partite in Coppa Italia, ove l'ex Hellas ha giocato 146 minuti e si è tolto la soddisfazione di una doppietta nel 5-0 al Palermo di fine settembre.