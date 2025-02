Ngonge può partire! Romano: "Trattativa Napoli-Lazio per un prestito con obbligo"

Mentre il Napoli tratta Allan Saint-Maximin, potrebbe esserci un'uscita sempre per quanto riguarda gli esterni offensivi: quella di Cyril Ngonge. A scriverlo è Fabrizio Romano, esperto di mercato, tramite il suo account X: "La Lazio sta trattando con il Napoli il prestito con obbligo di riscatto per Cyril Ngonge, affare avviato. Il Napoli è in trattativa per diversi esterni, dato che Ngonge potrebbe andarsene prima della fine del campionato".

