Niente Napoli, Javi Guerra passa all'Atletico Madrid: si attendono solo le firme

Lo spagnolo è pronto a firmare per l'Atletico Madrdi, come riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato di Relevo Matteo Moretto.

Javi Guerra, centrocampista 21enne del Valencia accostato anche al Napoli, resta in Liga. Lo spagnolo è pronto a firmare per l'Atletico Madrdi, come riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato di Relevo Matteo Moretto.

"Tutto chiuso per Javi Guerra all'Atlético. L'accordo con il Valencia è totale e c'è anche il via libera al contratto del centrocampista. Trattativa conclusa tra Miguel Ángel Gil Marín e Peter Lim. Adesso non resta che lo scambio di documenti e firme. Conor Gallagher non ha ancora dato una risposta ufficiale all'Atlético".

Le cifre dell'affare. Stando alle indiscrezioni trapelate precedentemente, si tratterebbe di un pagamento di circa 25 milioni di euro per il cartellino di Javi Guerra, oltre a una percentuale sulla futura vendita. Surclassata la concorrenza timida di Napoli e Milan, che avevano solamente sondato il terreno per la fattibilità dell'operazione con il Valencia. Rimbalzato l'interesse del Girona che aveva proposto invece 20 milioni di euro.