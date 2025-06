Nome nuovo per il centrocampo, Sky: contatti per Carlos Soler del PSG

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “La trattativa tra il Napoli e Kevin De Bruyne è chiusa, le parti stanno solo revisionando i documenti, che come sanno anche i tifosi sono particolarmente lunghi e complicati. Non ci sono dubbi: De Bruyne giocherà assolutamente nel Napoli.

Ed aggiungo un altro nome a centrocampo, che il Napoli sta valutando, ci sono stati dei contatti. Si tratta di Carlos Soler, centrocampista del PSG che era in prestito al West Ham ed ex Valencia. Ha giocato tanto in Premier quest’anno, ha caratteristiche diverse rispetto ai centrocampisti attualmente presenti nell’organico del Napoli. Lo spagnolo classe '97 è una mezzala offensiva con caratteristiche particolari, è un altro dei nomi presenti nella lista del ds Manna”.