Cheddira, accordo totale Napoli-Paok ma ora l'attaccante prende tempo

Walid Cheddira sta decidendo il suo futuro. Non ha ancora sciolto le riserve nonostante un pressing costante e convinto. Da Napoli, infatti, hanno dato il via libera alla cessione al PAOK, ma l'attaccante marocchino non ha ancora deciso il suo futuro. Cheddira ha ricevuto anche altre offerte da club italiani e stranieri e ora sta riflettendo sul suo futuro, fa sapere sui social il giornalista Nicolò Schira.

Ecco l'elenco dei partenti in casa Napoli: Mazzocchi, Hasa, Simeone, Folorunsho, Ngonge, Zanoli, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ambrosino, Cheddira, Vergara. A loro altri giovani reduci da vari prestiti. Insomma, tanto lavoro anche in uscita per il ds Manna.