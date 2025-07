Folorunsho-Cagliari, è fatta: il giocatore sta svolgendo le visite mediche

Michael Folorunsho ad un passo dal Cagliari. Accordo tra le parti. Il giocatore questa mattina ha anche raggiunto la clinica Villa Stuart di Roma per le visite mediche, come riferito da Sky Sport. Folorunsho, reduce dal prestito alla Fiorentina, in questi giorni non è partito per Dimaro ma è rimasto ad allenarsi a Castel Volturno in attesa di novità sul futuro.

Ecco l'elenco dei partenti in casa Napoli: Mazzocchi, Hasa, Simeone, Folorunsho, Ngonge, Zanoli, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ambrosino, Cheddira, Vergara. A loro altri giovani reduci da vari prestiti. Insomma, tanto lavoro anche in uscita per il ds Manna.