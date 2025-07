Ultim'ora Ngonge-Torino senza obbligo di riscatto, Sky: prestito secco o con diritto, le cifre

Non si ferma il mercato del Napoli: in chiusura l’arrivo di Milinkovic Savic dal Torino, che a sua volta accoglierà Ngonge in prestito. Attesa tra oggi e domani la definizione della trattativa per Vanja Milinkovic Savic, portiere granata, a 22,5 milioni di euro. Trattativa che avevamo raccontato da marzo, con il serbo che è sempre stato l’obiettivo numero uno di Conte per la porta, nonostante il rinnovo di Meret. In chiusura in uscita verso il Torino c’è anche l’operazione legata a Ngonge: il tutto si farà in prestito o con la formula secca, o a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Lo riporta sul suo sito il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Ecco l'elenco dei partenti in casa Napoli: Mazzocchi, Hasa, Simeone, Folorunsho, Ngonge, Zanoli, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ambrosino, Cheddira, Vergara. A loro altri giovani reduci da vari prestiti. Insomma, tanto lavoro anche in uscita per il ds Manna.