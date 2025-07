Cessione Osimhen, Repubblica: "Quando ADL incasserà i soldi, via libera ai nuovi colpi"

Victor Osimhen sta per andare al Galatasaray. Ne ha parlato anche l'allenatore del club turco che lo aspetta a braccia aperte. Solo dopo, il Napoli perfezionerà le prossime operazioni in entrata. Ne scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola che parte dal ko contro l'Arezzo a Dimaro. "Non sono le vittorie nelle amichevoli estive l'obiettivo primario di Conte e dei giocatori, durante la prima fase del ritiro. Work in progress pure sul mercato, con tanti giocatori in uscita (Lindstrom, Folorunsho, Cheddira e Simeone, non utilizzato ieri) e l'attesa per l'arrivo di Juanlu, Milinkovic-Savic e un attaccante esterno. In settimana De Laurentiis incasserà i soldi per la cessione di Osimhen al Galatasaray e darà il via libera ai prossimi colpi".

Osimhen aveva ormai da tempo sciolto le riserve sul suo futuro. Aveva rifiutato a giugno e anche nelle scorse settimane l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'era andato in vacanza. Alla fine ha scelto il club turco dove lo scorso anno ha vinto Super Lig e coppa e ha segnato 37 gol. Affare da 75 milioni più bonus con 40 subito e 35 entro un anno garantiti da lettere di credito. Inserita anche una penale anti-Italia valida due anni e percentuale del 10% su futura rivendita a favore del club azzurro.