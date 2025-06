Non solo esterni e centravanti: le altre trattative da sbloccare (e le possibili uscite)

Il Napoli è alle battute finali per poter chiudere l'arrivo di Nao Lang dal Psv e continua a lavorare alla pista Ndoye, sia con gli agenti del giocatore che con il Bologna, per capire se ci sono margini o bisogna andare definitivamente sulle alternative. Sono le due priorità per gli esterni offensivi. Per la punta invece il pimo nome è quello di Darwin Nunez e proseguono quotidianamente i contatti dopo che il giocatore ha aperto totalmente al trasferimento, aspettando l'intesa tra club. Il Napoli ha le idee chiare per l'attacco, procede anche a buon ritmo, ma non sono gli unici ruoli da rinforzare con una certa fretta per mettere a disposizione di Conte gran parte dei rinforzi già per il ritiro di Dimaro che inizierà tra poco più di una ventina di giorni.

Accelerata sul difensore centrale

Per la difesa l'obiettivo resta Sam Beukema. Rispetto a Ndoye, il Napoli può avvicinare con i bonus la richiesta di 30mln di euro del Bologna e parallelamente continua a trattare anche con il papà-agente del giocatore anche per l'ingaggio (intorno ai 3mln di euro). L'obiettivo è accontentare il difensore sullo stipendio per puntare poi anche sulla volontà del giocatore per avvicinare le pretese dei rossoblù. Sono ore decisive intanto anche per l'addio di Rafa Marin: lo spagnlo si trasferirà al Villarreal, l'affare saltato a gennaio, con la formula del prestito oneroso per 1mln con diritto di riscatto a 15mln di euro.

Il vice-Di Lorenzo a Dimaro

Il Napoli non ha perso di vista anche Juanlu Sanchez, 21enne del Siviglia dell'Under 21, ritenuto un profilo interessante in prospettiva ed anche per l'immediato per poter rappresentare un'alternativa a Di Lorenzo ma che Conte necessita di avere in ritiro per poterci lavorare. I 12mln di euro più bonus offerti da Manna nel blitz spagnolo però non bastano: il Siviglia ha rilanciato a 20mln di euro ma c'è la necessità di vendere il classe 2003 entro il 30 giugno per far quadrare i conti e quindi le parti potrebbero incontrarsi a metà strada. Il Siviglia, inoltre, è interessato al Cholito Simeone, in uscita, e l'affare potrebbe anche allargarsi.