Ultim'ora Nunez, avanti tutta! Romano: "Lui vuole trasferirsi, il Napoli lavora all'accordo col Liverpool"

Darwin Nunez è il nome internazionale che il Napoli sta seguendo per il ruolo di centravanti. Non è l'unico, perché il club azzurro sta lavorando in parallelo anche a Lorenzo Lucca, ma l'attaccante uruguaiano è il grande sogno di mercato della compagine partenopea. A che punto siamo? Lo racconta l'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"Continua la trattativa tra Napoli e Liverpool per Darwin Nunez. La richiesta iniziale supera 65 milioni di euro ma il Napoli sta cercando di lavorare sulla struttura dell'accordo e sulla fattibilità dell'intero pacchetto. Nunez vuole il trasferimento, come riportato la scorsa settimana. Si stanno discutendo le condizioni personali".