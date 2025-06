Lucca o Nunez? Il Napoli sta per acquistare un grande centravanti

vedi letture

Comunque vada, arriverà un grande centravanti. Darwin Nunez e Lorenzo Lucca sono diversi, chiaro, e in questo momento anche competitor per un posto accanto a Lukaku nel reparto attacco del Napoli. Ma entrambi, per motivi differenti, rappresenterebbero un investimento di spessore per la crescita della squadra e per inseguire quell'esigenza mai nascosta di rinfoltire la rosa in vista del ritorno in Champions League. Di Nunez si sa già tutto. Non ha bisogno di presentazioni. Tre anni fa è costato al Liverpool circa 100 milioni, ma in Premier non è riuscito a imporsi. Ha bisogno di ritrovarsi. Si parla meno, invece, di Lorenzo Lucca, eppure la trattativa - parallela a quella con i Reds - è più che mai viva e, soprattutto, l'attaccante dell'Udinese è un giocatore cresciuto tanto che il Napoli segue da oltre un anno. Piaceva già la scorsa estate. Con Lucca c'è già l'accordo per un contratto fino al 2030. Il giocatore sogna di giocare nel Napoli, in Champions, allenato da Conte. Aspetta novità che potrebbero arrivare nel giro di una settimana. Ore calde, giorni decisivi per la punta. Con l'Udinese il Napoli ha ottimi rapporti e non sarebbe difficile trovare un'intesa. Valutazione? Circa 30 milioni.

Numeri alla mano, Lucca, classe 2000, un anno più giovane di Nunez, già in orbita Nazionale con prospettive da centravanti del presente e del futuro dell'Italia, ha fatto meglio dell'uruguagio nell'ultima stagione: 12 gol contro 5 in campionato. È stato determinante nell'annata dell'Udinese, ha fatto reparto da solo, è cresciuto tanto. Piace al Napoli per caratteristiche fisiche e tecniche. Ha anche la giusta personalità per imporsi in una big. Difende palla alla Lukaku, dialoga coi compagni, è generoso, si muove per la squadra. Un centravanti per Conte, alla Conte, perfetta alternativa di Lukaku, che già conosce il campionato italiano e che, con l'avventura giovanissimo all'Ajax, ha vissuto già diverse esperienze e si sente pronto per il grande salto. E poi, come detto, costerebbe circa 30 milioni. Mica pochi. Un investimento notevole per un centravanti che non vede l'ora di giocare al Maradona. Conte per lui spese parole d'elogio dopo l'1-1 del Maradona di qualche mese fa. Il Napoli anche allora prese appunti. E ora, pur aspettando di capire quanti margini ci saranno con il Liverpool per Nunez, resta alla finestra per Lucca, il corazziere che sa fare tutto, non solo gol.