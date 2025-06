Lang-Napoli, ci siamo! KK: "Per chiudere si attende l'ok di ADL"

vedi letture

"Noa Lang al Napoli: ci siamo. Si limano gli ultimi dettagli, si attende l’ok del presidente per la chiusura nelle prossime 24 ore". Questo l'annuncio di Radio Kiss Kiss Napoli, che su X fornisce gli aggiornamenti sulla trattativa per portare alla corte di Antonio Conte l'esterno classe '99 in forza al Psv.

Si tratterebbe del terzo colpo dell'estate del Napoli, dopo De Bruyne e Marianucci.