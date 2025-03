Non solo il Napoli, su Lucca anche due big inglesi e l’Atletico Madrid: la richiesta dell’Udinese

vedi letture

Non soltanto le big della Serie A tra cui il Napoli, perché l'ottima stagione vissuta all'Udinese dal centravanti Lorenzo Lucca ha fatto accendere i riflettori anche dall'estero sul suo conto.

Il centravanti classe 2000, riporta l'edizione odierna del Messaggero Veneto, ha infatti ammiratori in Premier League: è finito per esempio sul taccuino del Nottingham Forest, che ambisce a costruire una squadra all'altezza in caso di qualificazione Champions, ma anche due squadre molto più rumorose come Arsenal e Liverpool. E persino dall'Atletico Madrid in Spagna. L'Udinese in un certo senso aspetta di far scattare l'asta e partirà da una richiesta non inferiore a 30 milioni di euro più bonus.