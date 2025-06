Non solo Lang, Sky: il Napoli vuole due esterni d’attacco e punta anche Chiesa

Noa Lang è vicinissimo al Napoli, ma il suo arrivo non chiuderebbe le porte a un altro colpo in attacco. Il Napoli vuole rinforzare ulteriormente le corsie offensive con un secondo esterno d’attacco: tra i nomi che restano caldi c’è quello di Federico Chiesa, riferisce Sky Sport. Il club partenopeo aveva già tentato l’affondo lo scorso gennaio e da allora non ha mai smesso di seguirlo e i contatti con l’entourage sono rimasti attivi.

Più complicata, invece, la pista che porta a Jadon Sancho. I contatti con il Manchester United non hanno prodotto sviluppi concreti e, almeno per ora, l’operazione appare in salita sia per i costi che per la distanza tra le parti. Il Napoli, però, non ha intenzione di fermarsi: dopo Lang, l’obiettivo è regalare a Conte un altro esterno di spessore per completare il reparto offensivo.