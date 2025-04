Non solo Lucca: il Napoli tiene viva anche un’altra pista per l’attacco

Il Napoli domani sera scenderà in campo al Dall'Ara contro il Bologna per provare ad accorciare in classifica sull'Inter. In vetta la squadra di Simone Inzaghi ha frenato la sua corsa pareggiando 2-2 sul campo del Parma dopo essere stata in vantaggio per 2-0. Un'opportunità per gli uomini di Conte per riaprire i conti per il titolo.

Dalle parti di Castelvolturno però si pensa già al futuro, fra rinnovi da completare e possibili nuovi innesti. Un reparto dove probabilmente arriverà un innesto in estate è quello offensivo. Lo scrive il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW: “Per l’attacco oltre a Lucca, il Napoli tiene viva anche la pista Bonny, che già era stata presa in considerazione nella sessione invernale”.