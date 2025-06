Nunez-Lucca, Il Mattino: priorità all'uruguaiano, previsto summit a Milano

Il Napoli continua a lavorare sul fronte offensivo e mantiene Darwin Nunez come prima scelta per il ruolo di centravanti. Come riporta Il Mattino, il club azzurro farà un tentativo concreto per l’attaccante del Liverpool prima di virare su alternative come Lorenzo Lucca, profilo comunque molto apprezzato e già sondato.

La trattativa con i Reds si preannuncia complessa: il club inglese chiede almeno 60 milioni di euro per lasciar partire l’uruguaiano, che ha ancora tre anni di contratto. Nonostante le difficoltà, l’affare resta vivo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, gli agenti del giocatore, infatti, hanno in agenda un nuovo incontro a Milano con il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, segnale evidente che il Napoli non ha ancora abbandonato la pista.