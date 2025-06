Nunez vuole il Napoli, ma manca l’accordo con il Liverpool: la richiesta

Il Napoli non ha più intenzione di attendere: entro una settimana vuole chiudere per il nuovo centravanti. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando su due fronti distinti: Darwin Núñez e Lorenzo Lucca. L’obiettivo prioritario resta l’uruguaiano del Liverpool, in uscita dal club inglese, scrive SportMediaset. Arrivato ad Anfield nell’estate 2022 dal Benfica per 85 milioni di euro, Núñez non è mai riuscito a imporsi pienamente e ora è pronto a cambiare aria. Il Liverpool chiede circa 60 milioni di euro, bonus inclusi, ma il Napoli non intende spingersi oltre i 50.

I Reds restano fermi sulla loro valutazione, anche in virtù dell’interesse di alcuni club sauditi. Tuttavia, il giocatore non è attratto dalla destinazione araba e preferirebbe restare in Europa. Manna ha già presentato il progetto tecnico al calciatore, offrendo un contratto da sei milioni di euro netti a stagione. Núñez ha manifestato apertura verso il trasferimento in azzurro, ma per concretizzare l’operazione sarà necessario raggiungere un’intesa economica con il Liverpool.