Obiettivo Kean, da Firenze: “Il Napoli fa paura, ma pensaci bene prima di andar via”

Moise Kean si trova in un momento di riflessione profonda sul proprio futuro. L’attaccante della Fiorentina non ha ancora preso una decisione definitiva sul prossimo passo della sua carriera. Intanto nelle ultime ore il Napoli ha intensificato i contatti con il suo entourage, considerandolo una valida alternativa dopo le difficoltà riscontrate nelle trattative per Lorenzo Lucca e Darwin Núñez. Il club partenopeo è in costante contatto con l’entourage del giocatore, pronto a sondare la disponibilità in vista di un eventuale affondo. Il portale Firenzeviola scrive così in merito: “Fino a questo momento è stato cercato con insistenza solo da due club: lo sconosciutissimo Al-Qadisiyya e il peggior Manchester United del nuovo millennio. Ma la squadra di De Laurentiis e Conte è un’altra cosa. È roba seria. Perché offrirebbe al classe 2000 - oltre che un ingaggio ben più importante rispetto a quello viola - la possibilità di lottare per lo scudetto e di giocare la Champions da protagonista.

C’è una cosa che Kean ha ribadito ai suoi agenti a fine stagione: la sua priorità, sintetizzando il concetto, va alla Fiorentina (dove lui sta bene e non avrebbe problemi a rimanere) ma qualora gli si ponesse davanti l’occasione della vita, be’, lì rifiutare sarebbe roba dura. Ecco perché in attesa di capire se davvero - come pare - l’ex Juventus sia solo una terza scelta rispetto alla punta del Liverpool e al bomber dell’Udinese, Firenze trema sapendo che il Napoli è pronto a bussare e non sarebbe facile dir di no. Una cosa, però, ci sentiamo di consigliare al buon Moise. Anzi, prima ancora di chiedere: quando lui, gol dopo gol, parlava di “famiglia” e di aver ritrovato a Firenze la gioia di giocare a calcio, lo diceva tanto per dire o ci credeva davvero? È vero, Kean ha dato tanto alla Fiorentina (era da anni che non si vedeva un giocatore chiudere una stagione con 25 reti) ma è altrettanto chiaro che è stata la società viola a garantire tantissimo al giocatore dopo un anno fallimentare: fiducia incondizionata, un palcoscenico europeo, un ruolo da assoluta star e un contratto come lui voleva (la clausola non è stata un’invenzione del club ma dell’attaccante). Ci rifletta bene, dunque, Moise prima di fare la sua scelta”.